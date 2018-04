Após salvar Coritiba do rebaixamento, Alex oficializa aposentadoria

Depois ajudar o Coritiba a se safar do rebaixamento do Brasileirão ao dar assistência em vitória do time paranaense sobre o Atlético-MG fora de casa por 2 a 1, Alex anunciou oficialmente que irá deixar os gramados. Por meio de seu Instagram, o meia, capitão e ídolo, disse que sua última partida como jogador de futebol irá acontecer no próximo domingo, entre Coritiba e Bahia, no Couto Pereira.

"Obrigado ao futebol por tudo que me ofereceu. Mas chegou ao fim minha carreira! Mais uma partida domingo para eu comemorar no Couto Pereira! Obrigadão a todos os torcedores que sempre me trataram muito bem. Obrigado Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Fenerbahçe", escreveu o meia postando também uma tradução para a língua turca.

Aos 37 anos, Alex já havia dado a entender mais de uma vez que iria abandonar os gramados ao fim deste ano para se dedicar aos estudos para ser treinador. O jogador, que chegou a ser especulado para ser companheiro de Kaká no Orlando City, clube novo da Major League Soccer (MLS), também deverá ser mais ativo no movimento Bom Senso FC.