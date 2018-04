Após seis anos, Paysandu volta à Série B com empate Depois de tanta espera, enfim o Paysandu voltou a disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, na Arena Verde, em Paragominas (PA), fez a sua estreia na segunda divisão nacional, mas não tem muito o que comemorar. Apenas empatou por 1 a 1 com o ASA, de Arapiraca (AL). O resultado não era o esperado pelos torcedores, que ficaram ainda mais chateados já que o time jogou desde os 38 minutos do primeiro tempo com um jogador a mais.