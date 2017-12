Após seis vitórias seguidas, Villarreal fica no empate com Betis

A importante sequência de seis vitórias consecutivas, que levou o Villarreal à parte de cima da tabela de classificação no Campeonato Espanhol, teve final neste sábado. Pelo menos, o time não foi derrotado e ficou no empate por 0 a 0 com o Betis, em casa.

O resultado fez com que o Villarreal fosse a 40 pontos, deixando de encostar nos primeiros colocados, mas ainda no quarto lugar. Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid ainda não entraram em campo pela 20.ª rodada e somam 44, 42 e 40 pontos, respectivamente. O Betis, por sua vez, chegou a 21 pontos, na 15.ª posição.

A quarta colocação do Villarreal, que garante uma vaga na fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa, não está muito ameaçada, pois o Celta, de Vigo, em quinto lugar, está seis pontos atrás.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, após cair diante do líder Atlético de Madrid na última rodada, o Celta venceu o Levante por 4 a 3, em casa. John Guidetti, duas vezes, Iago Aspas e Fabian Orellana fizeram os gols da vitória.

Com dois gols de Kevin Gameiro, o Sevilla recebeu e venceu o Málaga por 2 a 1 e assumiu a sexta posição do Campeonato Espanhol, que leva à fase eliminatória da Liga Europa, com 32 pontos. Os visitantes estacionaram nos 24 pontos, na 10.ª posição.

Em um duelo de meio da tabela de classificação, Real Sociedad e La Coruña empataram por 1 a 1, no País Basco. Os visitantes abriram o placar com Luis Alberto, aos 26 minutos de jogo, e Xabier Prieto igualou o marcador, em cobrança de pênalti, aos 30 do segundo tempo.

Assim, as duas equipes seguem longe de brigar por uma vaga nas competições continentais, mas tampouco se preocupam com o rebaixamento. O La Coruña chegou a 28 pontos, na nona colocação, enquanto que a Real Sociedad foi a 21, no 13.º lugar.