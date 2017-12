Após selar permanência no Botafogo, Luis Ricardo aposta em grande ano em 2016

"É motivo de muita alegria e satisfação voltar a vestir essa camisa e começar o ano com esse grupo. É um elenco novo, mas muito promissor. Fiquei muito feliz em saber que o Botafogo conta comigo nesse ano. Volto bastante motivado após as férias. É ótimo para pensarmos em fazer um ano melhor ainda do que foi o ano passado. Claro que são outras perspectivas, um outro campeonato... Acredito em um ano promissor para cada um de nós", declarou nesta quarta-feira.

Luis Ricardo chegou ao Espírito Santo na última terça para se juntar à pré-temporada do Botafogo e realizou nesta quarta seu primeiro treino no ano. Ele fez um trabalho separado do elenco, mas foi o suficiente para sentir novamente os ares do clube com o qual retornou à primeira divisão após vencer a Série B do ano passado.

"Desde o ano passado eu sempre disse nas minhas entrevistas que gostaria de continuar, sempre com o desejo de ser jogador do Botafogo. Acabei chamando isso e graças a Deus deu certo. Costumo dizer que foi fruto de um trabalho bem feito, caso contrário não contariam comigo. Esse é um outro motivo de estar ainda mais feliz pela confiança da diretoria e comissão técnica no meu trabalho", disse.

Apesar de se apoiar no sucesso do ano passado, Luis Ricardo sabe que esta temporada, na Série A, será bem diferente. "Claro que a Série A é diferente da Série B, mas com um grupo em que um corre pelo outro, acredito que teremos grandes chances de almejar coisas maiores no ano. Claro que temos ainda o campeonato regional pela frente, mas queremos falar de Série A, né. Vamos começar como no ano passado, com muita luta."