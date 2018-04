Após seleção sub-20, meia Fred reforça pré-temporada do Inter

PORTO ALEGRE - Mesmo sem novas contratações, o técnico Dunga contou com mais um reforço no elenco do Internacional nesta segunda-feira. O meia Fred vai reforçar a pré-temporada do time após defender a seleção brasileira sub-20 na fracassada campanha no Sul-Americano, disputado na Argentina.

Fred fez trabalho físico, sob o comando do preparador Paulo Paixão, na academia. E com bola no gramado, no treino de ataque contra defesa, orientado por Dunga. Foi a primeira atividade do elenco após os treinos realizados em Gramado, na Serra Gaúcha. A pré-temporada segue agora em Porto Alegre.

Pouco utilizado pelo técnico Émerson Ávila na competição Sub-20, Fred vai disputar vaga no time titular do Inter com Dátolo e D''Alessandro. A dupla argentina jogou junta no jogo-treino disputado no sábado. O jovem jogador vai seguir com a delegação colorada nesta noite, rumo a Bento Gonçalves, onde o grupo treinará nos últimos sete dias da pré-temporada.

A lista de jogadores que viajarão para o interior conta com o volante Ygor e o atacante Rafael Moura. Eles vão integrar o elenco, mesmo em processo de recuperação física. O primeiro ainda reclama de dores na panturrilha direita e deverá passar por novos exames nos próximos dias.

Rafael Moura, por sua vez, se reabilita de duas cirurgias realizadas em dezembro, uma em cada tornozelo. Segundo o departamento médico, o atacante tem "evolução favorável". Mas não estará disponível para a partida contra o Caxias, no dia 27, pela 3ª rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

Dunga espera escalar os titular nesta rodada, após mandar a campo o time Sub-23 nos dois primeiros jogos. O Inter estreou com empate, por 1 a 1, com o Ulbra, no sábado. Enquanto Rafael Moura e Ygor viajarão para Bento Gonçalves, os zagueiros Jackson e Dalton seguirão em tratamento no beira-rio. O primeiro se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Dalton tem dores musculares na perna esquerda.