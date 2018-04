Após seleção, Valdivia inicia semana decisiva na equipe do Palmeiras

Após uma semana com a seleção chilena, Valdivia está de volta ao Palmeiras. Ele é esperado hoje, na Academia de Futebol, e deverá começar a definir a sua vida dentro do clube. A ideia da comissão técnica é prepará-lo para jogar no sábado, contra o Mogi Mirim. Antes, ele passará por exames para saber se tem condições de estrear.

O chileno também precisa decidir sua renovação de contrato. As conversas devem ser retomadas em breve e ele só deve renovar se aceitar reduzir drasticamente o que recebe hoje.

Neste momento no Palmeiras tem mais gente apostando na saída do que na prorrogação do vínculo, já que o clube chegou ao seu limite para gastos de salários. Foram 19 contratações no total e o lateral-esquerdo Egídio, ex-Cruzeiro, pode ser anunciado ainda hoje.

Um dos "culpados" pela dificuldade no acerto com o chileno é Cleiton Xavier. O meia chegou como um dos atletas com salários mais altos do elenco, valor que poderia ser utilizado para bancar o Mago.