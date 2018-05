Após sequência de vitórias, Brasil será 2º do ranking da Fifa

Quando a Fifa divulgar a próxima atualização do seu ranking de seleções, o Brasil já ocupará o segundo lugar, atrás apenas da Argentina. É isso que mostra a projeção feita pelo próximo site da entidade ao fim da última rodada de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo em 2018.

Atual terceiro colocado, com 1.410 pontos, o Brasil vai subir para 1.544 depois de ganhar da líder Argentina, por 3 a 0, e do Peru, por 2 a 0, nos dois últimos jogos. Sob o comando de Tite, a seleção brasileira ganhou todas as seis partidas que disputou.

Como só empatou com a Itália, por a 0 a 0, em amistoso disputado na segunda-feira, a Alemanha vai cair de 1.465 pontos para 1.433. Apesar de ser a atual campeã mundial, vai perder a segunda posição para o Brasil. A Argentina, que se recuperou da derrota para a seleção brasileira vencendo a Colômbia, por 3 a 0, na terça, tem 1.634.

Desde 2010, quando liderou o ranking da Fifa, o Brasil não aparecia tão bem na lista. A equipe chegou a cair para o 22.º lugar em 2013, como consequência de não jogar as partidas oficias das Eliminatórias da Copa de 2014 - estava classificada por ser dona da casa.

O Brasil abriu 2016 em sexto lugar, caindo para sétimo em abril e, depois, para o nono lugar em julho e agosto, no auge da crise. Em setembro, já com Tite, subiu para quarto e, no mês seguinte, para terceiro lugar.