Após ser ameaçado, Walter pede desculpas à torcida do Atlético-PR

O atacante Walter, ex-Fluminense, emitiu comunicado nesta segunda-feira para se desculpar com a torcida do Atlético-PR e, "especialmente", a organizada Os Fanáticos. Mais cedo, em vídeo que circulou pelas redes sociais, integrantes da facção ameaçaram o jogador, cobrando que ele voltasse a jogar bem "por amor ou pelo terror".

Walter foi acusado pela organizado de fazer um gesto obsceno em direção a ela durante a vitória de 2 a 0 sobre o Londrina, domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, na Arena da Baixada.

"Faz tempo que não joga nada nessa p... Está mostrando o dedo para nossa torcida. Tem que aprender a respeitar os Fanáticos. Ou joga por amor, ou vai jogar pelo terror", diziam os torcedores organizados, em vídeo.

Walter respondeu pelas redes sociais. "Gostaria de me desculpar com a nação atleticana, especialmente com a torcida organizada Os Fanáticos. Ofendido por uma ação isolada de um torcedor que não guardo rancor reagi de uma forma impensada. Reitero minhas desculpas de uma forma respeitosa a toda torcida rubro-negra, pois em nenhum momento tive a intenção de ofender ou desrespeitar a grande nação atleticana", escreveu.

Ele teria se irritado ao receber uma cusparada de um torcedor atleticano. Com o jogo ainda em andamento, na metade do segundo tempo, foi para o vestiário e não viu o final da partida. O técnico Paulo Autuori, naquele momento, já havia feito as três substituições.

Após a nota de Walter, a organizada deletou o vídeo. Criticou o "torcedor sem educação" que cuspiu em Walter enquanto ele se aquecia e disse entender que, "no calor do ,momento Walter fez um gesto em resposta a este torcedor que foi interpretado como sendo um gesto direcionada à Fanáticos".

"Nós, também no calor do momento, divulgamos nesta segunda-feira uma nota onde condenamos a atitude do Walter sem ainda ter o conhecimento correto dos fatos ocorridos. Ainda na tarde desta segunda, o atacante Walter teve a humildade de nos procurar e em uma boa conversa tivemos a oportunidade de esclarecer os fatos", diz a nota da torcida.