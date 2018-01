Após ser apalpado, zagueiro elogia ´carinho´ do rival Dois dias após o PSV Eindhoven ser derrotado pelo Liverpool e eliminado nas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, o zagueiro mexicano Carlos Salcido, que atua na equipe holandesa, surpreendeu ao declarar nesta sexta-feira que foi apalpado pelo atacante Robbie Fowle, do adversário britânico. "Ele [Fowle] tem a mão melhor que a de minha esposa", brincou Salcido, referindo-se sobre a jogada na qual o atacante lhe tocou os testículos, numa cobrança de escanteio. No lance, o defensor mexicano marcava o atleta inglês quando foi bolinado para, possivelmente, ser distraído. Apesar do lance inusitado, Salcido, que defendeu a seleção mexicana na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, disse que encarou o acontecimento como normal. "São coisas que acontecem no futebol. É uma forma de tirar a sua concentração da partida", comentou. Além de ser apalpado, Salcido viu o PSV Eindhoven cair na luta pela vaga nas semifinais da principal competição de clubes do continente. Os ingleses venceram o segundo jogo, em Liverpool, por 1 a 0 e ficaram com a vaga na penúltima fase da competição. A equipe dirigida pelo treinador Rafa Benítez, que já havia ganho por 3 a 0 na Holanda, encara na disputa pela classificação à final do Chelsea, também da Inglaterra.