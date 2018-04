Após ser artilheiro do Carioca, Pedro assume a 9 do Fluminense na Sul-Americana

O Fluminense tem um "novo" camisa 9 para a disputa da Copa Sul-Americana. Ao divulgar a lista de jogadores inscritos para o torneio continental, o clube carioca confirmou que o número será utilizado pelo atacante Pedro, sendo que ele estava sem ser utilizado desde que o centroavante Henrique Dourado deixou a equipe das Laranjeiras e se transferiu para o Flamengo.

Sem muitos recursos financeiros para se reforçar, o Fluminense resolveu apostar em Pedro para compensar a perda do até então titular para o começo da temporada 2018. E a escolha acabou dando certo, tanto que o jovem, de 20 anos, foi o artilheiro do Campeonato Carioca com sete gols.

Esses gols foram marcados com Pedro utilizando o número 32, mas ele não poderá usá-lo na Sul-Americana, que possui numeração fixa e que vai de 1 a 30. Diante disso, Pedro assumiu a camisa 9, que estava vaga após a saída de Henrique Dourado.

Situação parecida aconteceu com Marcos Júnior. O atacante usa o 35, mas disputará o torneio continental com a 11, que ficou sem um "dono" desde que Wellington Silva foi negociado com o Internacional. Já Pablo Dyego ficará com a 7, que era de Marquinho e acabou sendo dispensado pelo clube.

A lista de inscritos para a Sul-Americana pode contar com 30 nomes, embora o Fluminense só tenha relacionado 28. Podem ser realizadas três alterações para a segunda fase e duas em cada etapa seguinte, até as semifinais.

A estreia do Fluminense na Sul-Americana será nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, contra o boliviano Nacional Potosí. Confira a lista de inscritos do time para o torneio continental:

1 - Marcos Felipe

2 - Gilberto

3 - Gum

4 - Renato Chaves

5 - Airton

6 - Ayrton Lucas

7 - Pablo Dyego

8 - Douglas

9 - Pedro

10 - Sornoza

11 - Marcos Júnior

12 - Marlon

13 - Frazan

14 - Ibañez

15 - Léo

16 - Jadson

17 - Robinho

18 - Reginaldo

19 - Dudu

20 - Luquinhas

21 - Caio

22 - Júlio César

23 - Marlon Freitas

24 - João Vitor

25 - Richard

26 - Mateus Norton

27 - Rodolfo

28 - Matheus Alessandro