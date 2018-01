Após ser campeão na Índia, Elano é preso por agressão a dirigente

Ex-jogador do Santos, o meia Elano foi preso neste domingo na Índia após suposta agressão a um dos donos do Goa FC após a vitória de seu time, o Chennaiyin, na final da Superliga Indiana de futebol (ISL). Depois de prestar esclarecimentos na delegacia e pagar uma fiança, o jogador foi liberado.

Dattaraj Salgaocar, um dos proprietários do FC Goa, equipe comandada por Zico, denunciou Elano por agressão física depois da partida. Segundo o jornal Indian Times, o meia provocou os jogadores do time rival, que perdeu para o Chennaiyin por 3 a 2, em um final de jogo emocionante, no domingo.

Chennai won the #ISL final but soon after their star player #Elano was arrested. Here's why https://t.co/ZlFlGrb71r pic.twitter.com/pzuLf4GfUK — The Quint (@TheQuint) 21 dezembro 2015