Após ser cortado, Suárez surpreende em recuperação e se apresentará ao Uruguai

Principal nome do futebol uruguaio, o atacante Luis Suárez se apresentará à seleção nacional nos próximos dias. Convocado para as próximas duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o jogador foi cortado por uma lesão, mas surpreendeu em sua recuperação e pode até ser aproveitado pelo técnico Oscar Tabárez.

Suárez sofreu uma distensão na cápsula posterior do joelho direito em confronto diante do Real Madrid, pela Supercopa, e deveria ficar afastado do futebol por quatro semanas. A evolução do jogador, no entanto, tem sido mais rápida do que o esperado. Por isso, ele viajará a Montevidéu para seguir o tratamento e se estiver apto, reforçará a seleção de seu país.

"O departamento médico da seleção comunica que, dada a boa tolerância que vem tendo o jogador Luis Suárez nos trabalhos de recuperação realizados, e que são informados de forma constante em contato com o Barcelona, o jogador viajará a Montevidéu para continuar sua recuperação planejada e controlada pelos médicos da AUF e do Barcelona", explicou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) em nota nesta sexta-feira.

Nos últimos dias, o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, chegou a revelar que a recuperação de Suárez está sendo "mais rápida" do que o esperado. Prova disso é que o jogador chegou a trabalhar ao lado dos colegas no treino desta sexta-feira do clube catalão.

Se tiver condições de jogo, Suárez será um reforço importante para encarar a Argentina, quinta-feira que vem, em Montevidéu, e o Paraguai, dia 5 de setembro, em Assunção. O Uruguai ocupa atualmente a terceira colocação nas Eliminatórias e viverá momentos decisivos na luta por uma vaga no Mundial da Rússia.