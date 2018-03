Após ser decisivo para o Sevilla, Ben Yedder recebe 1ª convocação na França

O atacante Wissam Ben Yedder foi recompensado pelos gols que colocaram o Sevilla nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e eliminaram o Manchester United com a sua primeira convocação para a seleção da França.

O técnico Didier Deschamps incluiu o atacante na lista divulgada nesta quinta-feira para os amistosos contra a Colômbia, no Stade de France, em 23 de março, e a Rússia, em São Petersburgo, quaro dias depois. Ben Yedder chegou aos oito gols na Liga dos Campeões nesta temporada ao marcar duas vezes na vitória do Sevilla por 2 a 1 sobre o United, na quarta-feira.

"Esses dois gols não mudam tudo, mesmo que eles sejam um crédito para ele, porque a Liga dos Campeões é o mais alto nível e ajudou o time a vencer no Old Trafford", disse Deschamps. "Mas eles confirmam todas as coisas boas que ele fez nas últimas temporadas, marcando pelo menos 15 em cada temporada, apesar de não começar todos os jogos. Ele tem a capacidade de sair do banco e marcar, o que não é para qualquer um".

Ben Yedder está na sua segunda temporada no Sevilla, já tendo marcado 37 gols em 74 jogos. No seu clube anterior, o Toulouse, ele havia feito 71 gols em 174 partidas. O atacante teve passagem pelo futsal, o que o ajudou a melhorar sua habilidade, toque de bola e velocidade. "Ele tem grande mobilidade e velocidade", disse Deschamps. "Ele é muito eficiente, também, o que é uma ótima qualidade para um atacante".

Com o atacante Nabil Fekir, do Lyon, lesionado, Ben Yedder pode aproveitar essa convocação tardia para conquistar sua vaga no grupo da seleção francesa para a Copa do Mundo na Rússia. Uma situação semelhante aconteceu com Franck Ribery às vésperas do torneio de 2006.

A convocação também conta com Florian Thauvin, do Olympique de Marselha, mas seu companheiro de clube, Dimitri Payet, não foi lembrado, mesmo que esteja em bom momento.

Confira a lista de convocados da seleção francesa:

Goleiros : Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marselha).

Defensores : Lucas Digne (Barcelona), Lucas Hernandez (Atlético de Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Laurent Koscielny (Arsenal), Benjamin Pavard (Stuttgart), Djibril Sidibe (Monaco), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid).

Meio-campistas : N'Golo Kante (Chelsea), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Corentin Tolisso (Bayern de Munique).