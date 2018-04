Após ser dispensado pelo Botafogo, Ferreyra acerta com time chileno

Depois de um 2014 extremamente apagado no Botafogo, o atacante Juan Carlos "Tanque" Ferreyra já sabe onde tentará se reerguer em 2015. O jogador de 31 anos acertou com o Unión Española, do Chile, para a próxima temporada. Ele volta ao país depois de ter defendido o O''Higgins em 2009.

Ferreyra foi uma das apostas da diretoria do Botafogo para a temporada 2014. Em meio a altos e baixo, até começou bem o ano e marcou três gols na fase de grupos da Libertadores, incluindo um justamente diante do Unión Española. Mas a eliminação precoce da equipe na primeira fase da competição culminou também na queda de rendimento do jogador.

No segundo semestre, Ferreyra praticamente não foi utilizado. Mesmo em um elenco pobre e que acabaria rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, acabou encostado e sequer era relacionado para as partidas. Com a queda do clube, acabou sendo um dos 17 atletas dispensados no início de dezembro.