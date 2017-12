Após ser goleado, Fla vai sofrer mudanças Um dia após ter sido goleado pelo Vitória por 5 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga promoverá alterações na equipe titular do Flamengo visando ao confronto de quarta-feira contra o Grêmio, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil - competição que é tratada como prioridade na Gávea. No entanto, o treinador não quis adiantar as modificações. "Tenho de mudar, até porque a responsabilidade é minha. Mas os jogadores também deverão tê-la", alertou Abel. Após retorno da Bahia, onde enfrentaram o Vitória, os jogadores, a comissão técnica e o diretor-técnico Júnior se reuniram por 45 minutos no vestiário da Gávea. O teor das conversas não foi divulgado à imprensa, mas o ambiente entre os atletas não é dos melhores. Durante a partida de domingo, os zagueiros Fabiano Eller e Henrique quase se agrediram em campo, após discutirem asperamente. Nesta segunda-feira, os dois continuaram a não se falar. "Da minha parte não existe nada. Não levo isso para campo e foi apenas uma discussão", despistou Eller. Mas a declaração dada por Henrique foi contraditória. "Ainda não nos falamos. Não sei quem está certo e estamos de cabeça quente. Nesta terça-feira tudo será resolvido." Júnior disse que caso o fato se repita, os dois atletas serão multados. Para a partida desta quarta é provável que o atacante Negreiros, autor de dois gols nas últimas duas partidas, assegure uma vaga no ataque rubro-negro. Ainda contundido no joelho esquerdo, o lateral-direito Rafael deverá desfalcar a equipe.