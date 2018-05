Após ser operado, santista Luiz Felipe inicia fisioterapia nesta quarta

O zagueiro Luiz Felipe foi submetido a uma cirurgia no joelho direito para reconstruir o ligamento cruzado. O procedimento foi realizado na noite da última segunda-feira o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a recuperação será iniciada já nesta quarta com a primeira sessão de fisioterapia.

O Santos explicou que a cirurgia foi realizada pelo doutor Moisés Cohen, mas com acompanhamento do médico do clube, Maurício Zenaide. Luiz Felipe deveria voltar ainda nesta terça para Santos, onde iniciará a recuperação na quarta, no Cepraf do clube.

A lesão de Luiz Felipe aconteceu no dia 29 de outubro, na vitória no clássico diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Santos confirmou a gravidade do problema dias depois, após a realização de exames, e imediatamente informou que o jogador só voltaria a campo em 2017.

Sem Luiz Felipe, Fabián Noguera assumiu a titularidade da defesa ao lado de David Braz. É com ele que o Santos deve seguir até o fim do Brasileirão, no qual briga pelo título. Vice-líder, o time tem 64 pontos, seis a menos que o Palmeiras, a quatro rodadas para o fim.