Após ser vice da Série B, Ponte renova com treinador

O título da Série B do Campeonato Brasileiro não veio, mas a Ponte Preta está na Série A da próxima temporada. Assim, a diretoria já começa a se planejar e a renovar contratos que se encerram no final do ano. Guto Ferreira e o lateral-esquerdo João Paulo foram os primeiros da lista.

O treinador, um dos maiores responsáveis por levar a Ponte de volta à Série A, renovou contrato com o time até o final de 2015, em acordos oficializados nesta segunda-feira pelo clube. Guto Ferreira assumiu a equipe campineira em julho, quando o time estava em 12º lugar, e conquistou 68% dos pontos disputados, levando o time ao G4 da Série B.

Já João Paulo foi um dos destaques da Ponte Preta no ano. Apesar de ter se lesionado em outubro, o lateral fez boas partidas e espera não se machucar mais para engatar uma boa sequência de partidas na próxima temporada.

"Me sinto em casa aqui na Ponte Preta, sempre fui bem tratado e esse ambiente familiar favorece muito para que de tudo certo, para poder dar continuidade no trabalho e evoluir cada vez mais. A Ponte é um clube que não deixa a desejar em nada e por isso optei em permanecer aqui", afirmou o jogador.

De férias após o empate por 1 a 1 contra o Náutico, no último sábado, os jogadores da Ponte Preta retornam para a pré-temporada que inicia no dia 5 de janeiro e deve ser realizada em Campinas. A Ponte Preta somou 69 pontos, um a menos que o campeão Joinville, e assim ficou na segunda posição na Série B.