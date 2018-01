Após sete meses, meia Daniel faz primeiro coletivo no São Paulo

O meia Daniel fez nesta segunda-feira o primeiro treino coletivo junto com o elenco do São Paulo, sete meses após a sua chegada. O jogador ex-Botafogo foi contratado no fim de dezembro do ano passado, mas logo no mês seguinte teve de ser submetido a uma cirurgia no joelho direito que o impediu de estrear pela equipe. Assim, só agora ele começa a avançar nas etapas de recuperação para poder voltar a atuar.

Daniel participou de uma atividade em campo reduzido no CT da Barra Funda com os atletas que não foram titulares no empate em 1 a 1 com o Corinthians, no domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O meia vestiu um colete de cor diferente dos dois times e atuou como "curinga" no trabalho, tarefa que lhe possibilitou integrar as duas equipes e evitar possíveis divididas. A participação marca um avanço na etapa de recuperação do meia, que na última semana começou a aparecer no campo para trabalhos de condução de bola e chute a gol.

A cirurgia de Daniel foi realizada no dia 8 de janeiro. O procedimento reconstruiu o ligamento cruzamento anterior do joelho direito e desde então, o jogador de 20 anos tenta se recuperar. A lesão ocorreu em setembro do ano passado, quando ele ainda defendia o Botafogo. Nos exames médicos que antecederam a sua contratação, os médicos do São Paulo avaliaram que o procedimento utilizado pelo clube carioca não permitiu a cicatrização do joelho da forma correta.

O jogador participou apenas de parte da atividade e depois retomou os trabalhos individuais. O treino teve o retorno de Wilder Guisao, que tenta recuperar a forma física para poder estrear pelo clube. O colombiano foi poupado de duas atividades na última semana. Já Rodrigo Caio apenas correu pelo gramado e tenta se recuperar da tendinite no joelho esquerdo que o tirou do clássico com o Corinthians.

A próxima partida da equipe é contra o Figueirense, na noite de quarta-feira, em Florianópolis. O atacante Alexandre Pato deve retornar após ficar fora do jogo de domingo com o Corinthians por questões contratuais. O volante Thiago Mendes, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, também fica à disposição do técnico Juan Carlos Osorio para a partida no estádio Orlando Scarpelli, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.