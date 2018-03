Após soco de Felipe Melo, uruguaio vira famoso por namorar jornalista

Quando os Atético Junior e Palmeiras se cumprimentarem nesta quinta-feira, para o jogo entre os dois pela Copa Libertadores, haverá uma apreensão no estádio. A partida em Barranquilla marca o reencontro de Felipe Melo com o atacante uruguaio Matias Mier. O brasileiro acertou socos no rival no ano passado em Montevidéu, depois da vitória por 3 a 2 sobre o Peñarol, também pela Libertadores.

Mier ficará no banco de reservas, O uruguaio se transferiu ao futebol colombiano no meio do ano passado e disse em entrevista recente à TV Globo que gostaria de pedir desculpas a Felipe Melo pelo incidente. A briga de 2017 rendeu aos dois suspensões e não foi esquecida pelo palmeirense, que colocou uma foto da briga em um porta-retrato guardado em casa.

Em Barranquilla, o uruguaio virou celebridade. O jogador começou a namorar a apresentadora de televisão mais famosa do país, Melissa Martinez, da RCN, e passou ter vida social movimentada por eventos e por seguidores em redes sociais. Mier, no entanto, é reserva do time e tem sido pouco utilizado.

Outro conhecido dos palmeirenses é o atacante Jonathan Alvez. O uruguaio enfrentou o clube no ano passado quando defendia o Barcelona, de Guayaquil, e marcou o gol da vitória por 1 a 0 no confronto de ida das oitavas de final, no Equador. O jogador chegou ao Barranquilla neste ano e será reserva.