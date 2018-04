Após sofrer em Manaus, vascaíno Luan torce por 'uma chuvinha' em semifinal O Vasco treinou neste sábado na Arena Amazônia, palco do duelo contra o Flamengo neste domingo, às 16 horas, pela semifinal do Campeonato Carioca. O último trabalho antes do clássico foi descontraído e contou com as participações do técnico Jorginho e do auxiliar Zinho no tradicional rachão.