Com lesão muscular, Breno desfalca o São Paulo por duas semanas

O zagueiro Breno está fora dos próximos jogos do São Paulo. Os exames realizados na tarde desta segunda-feira apontaram um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, contusão que deve exigir uma recuperação entre duas e três semanas - o São Paulo não confirma o prazo oficialmente.

O zagueiro sentiu a lesão após uma arrancada, sozinho, aos cinco minutos do primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Goiás, sábado, no Morumbi, e foi substituído por Rafael Toloi. No domingo, dia de folga do elenco, ele foi ao CT da Barra Funda para fazer fisioterapia.

Esse era o terceiro jogo do defensor na sua volta ao São Paulo. Depois de surgir como uma grandes revelações do futebol brasileiro, Breno foi para o futebol alemão aos 18 anos. Com problemas emocionais, foi condenado por colocar fogo em sua própria casa e cumpriu dois terços de sua pena de três anos e nove meses. Mesmo na Alemanha, assinou contrato com o São Paulo em 2014. Após seu retorno, vinha sendo utilizado pelo técnico Juan Carlos Osorio como volante.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem Breno, o técnico poderá escolher entre Lucão, Edson Silva, Toloi, Rodrigo Caio, Lyanco e Luiz Eduardo, que volta após cumprir suspensão pela expulsão contra o Figueirense, para escalar o São Paulo, que encara, na quinta-feira, o Ceará, no Morumbi, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.