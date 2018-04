Após sofrer para respirar no Chelsea, Fàbregas tem nariz operado com sucesso O Chelsea divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira para anunciar que o meia Cesc Fàbregas foi submetido com sucesso a uma cirurgia em seu nariz, quebrado durante partida contra o Stoke City, no mês passado, pelo Campeonato Inglês. Por causa da lesão, o jogador espanhol vinha tendo dificuldades para respirar, mas o clube informou, por meio de seu site, que depois da "bem-sucedida cirurgia o problema foi resolvido".