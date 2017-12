Após sorteio dos grupos, Copa tem 1,3 milhão de pedidos de ingressos em 24 horas

A realização do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018 na última sexta-feira parece ter aumentado o interesse do torcedor para a competição na Rússia. Nesta quarta, a Fifa anunciou que pouco mais de 1,3 milhão de pedidos de ingressos para o torneio foram realizados nas últimas 24 horas.

+ Sochi quer treino aberto do Brasil durante a Copa

+ Inglaterra garante técnico mesmo em caso de fracasso

Depois da definição das chaves da Copa do Mundo, a Fifa iniciou uma nova fase de venda de ingressos para a competição na manhã da última terça, através do seu site oficial. E, já tendo conhecimento da tabela inicial das suas seleções na Rússia, os torcedores solicitaram 1.318.109 ingressos no primeiro dia de comercialização.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Baixe a tabela da Copa do Mundo com os jogos no horário de Brasília

Esta etapa da venda de ingressos para a Copa vai até 31 de janeiro de 2018. De acordo com a Fifa, nas primeiras 24 horas dessa etapa de comercialização das entradas, os russos foram os mais interessados nos bilhetes. Torcedores de fora do país-sede da Copa foram responsáveis pela busca de 34% dos ingressos, sendo que residentes na Argentina, Peru, México, Estados Unidos, Colômbia, Brasil, Marrocos, Egito, China e Polônia lideraram a relação de pedidos.

Segundo a Fifa, todas as solicitações de ingressos nessa fase serão registradas e caso exista uma procura superior à demanda, haverá um sorteio para determinar o comprador da entrada. A entidade destacou que a realização da compra com antecedência não garante preferência na aquisição do ingresso nesta etapa. Depois dessa fase, haverá uma nova janela para vendas, entre 13 de março e 1ª de abril, quando haverá comercialização em tempo real, também pelo site oficial da Fifa.

Nesta atual fase, os interessados podem comprar ingressos específicos pelos 12 estádios da competição. A Fifa explicou que podem ser adquiridos bilhetes para todas as partidas do Mundial, exceto a decisão e o jogo de abertura, entre Rússia e Arábia Saudita, em 14 de junho.

A primeira etapa de comercialização durou entre setembro e outubro deste ano e contabilizou a venda 742.760 ingressos para a Copa do Mundo de 2018. A chance final para comprar entradas será entre 18 de abril e 15 de julho, data da final do torneio.