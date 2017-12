Após sorteio, Fifa anuncia mudança no horário de seis jogos da Copa de 2018

Seis jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 tiveram seus horários alterados após o sorteio desta sexta-feira, de acordo com a Fifa. A mudança afetou a primeira rodada do Grupo H, e a segunda rodada dos grupos C e F.

+ Confira a tabela da Copa da Rússia

No Grupo H, o duelo entre Polônia e Senegal, no dia 19 de junho, que estava marcado para 9h de Brasília, agora será às 12h. Colômbia e Japão, no mesmo dia, jogarão às 9h, e não às 12h, como era previsto.

Para o Grupo C, os horários alterados foram os da 2ª rodada: França e Peru, no dia 21 de junho, se enfrentarão às 12h, e não às 9h. Dinamarca e Austrália passaram das 12h para 9h do mesmo dia.

Também houve alteração na 2ª rodada no Grupo F. Alemanha e Suécia se enfrentarão às 15h do dia 23, e não às 12h, como tinha sido divulgado. Coreia do Sul e México, que jogariam às 15h, agora têm encontro marcado para 12h.