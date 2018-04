Após superá-la, Estevam admite crise "O problema do Palmeiras era interno". Demorou. Mas, enfim, Estevam Soares reconheceu que havia crises de relacionamento no elenco palmeirense. Antes do jogo contra o Vasco, no domingo, o técnico colocou os meias Elson e Pedrinho frente a frente para que os dois pudessem "lavar a roupa suja". Até então, Estevam jurava não haver crise nenhuma, apesar das muitas polêmicas que vazavam para a imprensa - inclusive a de que Pedrinho armara um complô para tentar derrubá-lo. A "lavagem" tardou, mas não falhou. E o Palmeiras goleou o Vasco por 5 a 2, resultado que acabou com um jejum de seis jogos sem vitórias e recolocou o time na luta pela vaga na Libertadores de 2005. "O grupo estava um pouco perturbado, um olhava para o Norte, outro para o Sul. Não estavam todos pensando na mesma direção. Como comandante, eu tinha que administrar isso", revelou Estevam. Nesta segunda-feira, na reapresentação do time no Centro de Treinamentos, Pedrinho não apareceu. O meia, destaque no jogo contra o Vasco, foi liberado para passar um dia de folga no Rio de Janeiro com a esposa Marcela, que está grávida. É esperado no treino desta terça pela manhã, no Palestra Itália - local em que, na quarta, a equipe pega o São Caetano. Já Elson, como os demais titulares, fez só um treino físico. Depois, deu sua tão esperada versão para o suposto desentendimento com seu colega de posição. "Nunca tive nada contra o Pedrinho. Ele é uma excelente pessoa. Fora do campo, ele vai pra a casa dele e eu vou pra minha, mas, até aí, nada demais. Foi o professor (Estevam) quem achou que a gente não tivesse uma amizade e que isso poderia interferir em campo", contou o jogador. "O Estevam, então, falou sobre a importância que nós dois temos para o grupo. Disse que se eu e o Pedrinho estivéssemos bem, poderíamos resolver os problemas do Palmeiras. Foi o que aconteceu. Jogamos bem, fizemos gol e comemoramos juntos", emendou Elson, que reconheceu que não vinha atuando bem nas últimas partidas.