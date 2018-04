Após surpreender, Penapolense vence XV de Piracicaba por 2 a 0

PENÁPOLIS - Sensação do início do Campeonato Paulista, o Penapolense fez mais uma vítima. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, o caçula do estadual derrotou o XV de Piracicaba, por 2 a 0, em jogo válido pela quarta rodada.

Com o resultado, o time de Penápolis alcançou a terceira vitória em quatro jogos e chegou aos nove pontos, mantendo a posição no grupo dos oito primeiros. Já o XV de Piracicaba perdeu a segunda seguida e vem despencando na tabela, com quatro pontos.

O Penapolense começou a partida com uma intensidade maior do que a do XV de Piracicaba e conseguiu abrir o placar logo aos 8 minutos, numa falha da defesa dos visitantes. Após cruzamento de Rodrigo Biro, Cesinha e Bruno Fuso se desentenderam e o zagueiro acabou cortando cruzamento contra a própria meta.

Mesmo cedendo alguns espaços no campo de defesa, o XV conseguiu criar boa chance de empatar. Janilson cruzou na medida e Paulinho, livre de marcação no segundo pau, tentou tirar demais do goleiro e acabou perdendo gol feito. No final da primeira etapa, o Penapolense perdeu sua principal arma: Rodrigo Biro tentou simular uma falta, recebeu segundo cartão amarelo e foi expulso.

No segundo tempo, o XV aproveitou a vantagem numérica para tentar fazer pressão. Os donos da casa, entretanto, se fecharam bem no campo de defesa e não permitiram que os visitantes criassem chances de gol. Aos 27 minutos, o artilheiro Guaru jogou um balde de água fria em qualquer reação do Nhô Quim.

Após jogada individual de Silvinho, Guaru entrou em velocidade dentro da área e conseguiu cabecear firme, sem chances para o goleiro Bruno Fuso. As coisas ficaram ainda mais complicadas para os visitantes no logo em seguida quando o volante Adilson Goiano foi expulso por receber o segundo cartão amarelo. No final da partida, o atacante Paulinho ainda carimbou o travessão do time da casa, em outra noite de sorte.

O Penapolense volta a campo contra a Ponte Preta, no próximo sábado, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No dia seguinte, no mesmo horário, o XV de Piracicaba recebe o Palmeiras, no Estádio Barão de Serra Negra, no interior de São Paulo.

PENAPOLENSE 2 X 0 XV DE PIRACICABA

PENAPOLOENSE - Marcelo; Luis Felipe, Gualberto, Biro e Rodrigo Biro; Liel, Anderson Carvalho (Fernando), Neto e Guaru; Fio (Silvinho) e Magrão (Alex). Técnico - Edison Só.

XV DE PIRACICABA - Bruno Fuso; Lorran (Adriano), Cesinha, Luiz Eduardo e Janílson (Léo Mineiro); Adilson Goiano, Jairo (Diego Silva), Danilo Sacramento e Diguinho; Paulinho e Marcelo Régis. Técnico - Sérgio Guedes.

GOLS - Cesinha (contra), aos 8 minutos do primeiro tempo. Guarum aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Prieto Alfieri.

CARTÕES AMARELOS - Luis Felipe, Gualberto, Rodrigo Biro, Guaru (Penapolense). Janílson, Adilson Goiano, Marcelo Régis, Diguinho, Léo Mineiro, Luiz Eduardo e Paulinho (XV).

CARTÕES VERMELHOS - Rodrigo Biro e Luis Felipe (Penapolense). Adilson Goiano (XV).

PÚBLICO - 1.199 pagantes.

RENDA - R$ 37.730,00.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP)