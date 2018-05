Após suspensão por indisciplina, Aubameyang volta a ser relacionado no Dortmund

Um dos principais nomes do Borussia Dortmund e do futebol alemão, o atacante Aubameyang está de volta à ação. Depois de ser suspenso pelo próprio clube por indisciplina, o jogador foi confirmado pelo técnico de sua equipe, Thomas Tuchel, para a partida diante do Hamburgo neste sábado, fora de casa.

A ausência de Aubameyang surpreendeu os torcedores na vitória da última quarta-feira sobre o Sporting, pela Liga dos Campeões. A direção do clube limitou-se a informar que o jogador havia sido suspenso por "problemas internos", fruto de um caso de indisciplina. De acordo com a imprensa alemã, o atacante viajou para uma festa em Milão na segunda-feira e se atrasou para o treino de terça.

Tuchel mais uma vez tentou se esquivar das perguntas sobre o caso, mas garantiu que a suspensão de um jogo imposta pela diretoria não afetará o desempenho de Aubameyang neste sábado. "Ele sabe que a questão foi encerrada com o apito final da partida contra o Sporting", declarou nesta sexta.