Após susto, Palmeiras comemora vitória e quer embalar

Os jogadores do Palmeiras festejaram a vitória por 3 a 2 sobre o Joinville que colocou o time no G-4 do Campeonato Brasileiro. Mas os atletas sabem que o time não pode bobear novamente, pois quando vencia por 2 a 0, tomou dois gols do veterano Marcelinho Paraíba e quase teve um tropeço em casa não fosse o gol salvador de Gabriel Jesus no segundo tempo.

"Falamos que não podíamos levar dois gols como levamos. Os caras, quando vêm jogar contra a gente, correm muito mais. Mas melhoramos a marcação, fomos superiores e vencemos", afirmou o lateral Egídio, que foi muito vaiado pela torcida.

Além de Gabriel Jesus, o atacante Dudu também teve uma ótima atuação e ajudou o time a conquistar os três pontos em casa. Para ele, a competição será complicada até o final. "Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. A gente fez 2 a 0 muito cedo, criou-se a expectativa de que poderia ser um placar mais elástico, mas tivemos dificuldades", comentou o jogador, que fez um gol e deu o passe para outro.

Para o experiente Zé Roberto, o time deveria ter mantido o mesmo ritmo de quando abriu a vantagem para sair de casa com um placar mais elástico. "A possibilidade de goleada era grande se não tivéssemos bobeados. Chamamos a equipe deles para nosso campo. Mas depois encaixamos melhor a marcação, não demos espaço para o contra-ataque e acho que saímos com uma vitória convincente", explicou.

O resultado deixou o Palmeiras com 34 pontos e na quarta posição do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Corinthians, Atlético-MG e Grêmio. Na próxima rodada a equipe encara o Goiás, fora de casa, e sabe que será muito importante mais uma vitória para manter o embalo. O fato de estar no G4 foi comemorado por Zé Roberto. "A gente estava buscando isso desde a vitória na Copa do Brasil, agora é fazer uma sequência para chegar mais perto dos times que estão à frente", concluiu.