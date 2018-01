Após susto, Davi é liberado no Paulista O atacante Davi, que passou mal durante a partida contra o São Caetano no último sábado em Jundiaí, já está liberado pelo departamento médico do Paulista. O jogador sentiu falta de ar e dores no peito, em seguida caiu de repente no gramado. Logo após o acontecimento, o médico João Luiz Pereira da Silva Neto realizou exames e nada de mais grave foi constatado. Segundo o boletim médico, ele teve apenas uma queda de pressão. Davi já retornou às suas atividades normais e poderá jogar o próximo jogo, contra o Palmeiras, no Parque Antártica, quarta-feira. Com relação ao árbitro, Paulo José Danelon, a diretoria jundiaiense desistiu de fazer queixas junto à Federação Paulista de Futebol. Quando o jogador caiu no gramado se contorcendo de dores, o árbitro interpretou como cera e não autorizou a entrada da maca. O atendimento só aconteceu dois minutos depois. Segundo a diretoria, a única atitude a ser tomada será enviar uma fita do jogo destacando este lance. O Galo do Japi é o sétimo colocado no Campeonato Paulista com três pontos ganhos, após a goleada sobre o São Caetano, por 4 a 1. O técnico Vágner Mancini acha que o time reúne amplas condições de evoluir na competição.