Após susto, Rogério Ceni diz que dor não preocupa A torcida recebeu Rogério Ceni como se reverencia o verdadeiro ídolo: com homenagens. "Todos têm goleiros, mas só nós temos Rogério" dizia uma das faixas estendidas nas arquibancadas do Morumbi. No fim do jogo, o jogador se assustou. O capitão colocou a mão no tornozelo esquerdo com dor. Mas não era nada.