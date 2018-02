Após susto, São Paulo vence na estréia na Copa São Paulo Depois de um susto inicial, o São Paulo começou bem a Copa São Paulo de Juniores e venceu o São Carlos por 3 a 1, neste sábado, pelo Grupo O, com sede em São Carlos. Com o resultado, o time do Morumbi somou os primeiros três pontos na classificação e agora espera o resultado do jogo entre São Cristóvão e Comercial-MS - também neste sábado - para saber se termina em primeiro ou segundo lugar a primeira rodada da chave. O São Carlos saiu na frente logo aos seis minutos de jogo, quando Peterson ficou livre na área após uma falha do goleiro são-paulino Jorge Miguel, que soltou a bola ao tentar cortar um cruzamento. Com o gramado pesado por causa da chuva forte em São Carlos, a saída era atacar pelo alto. E foi assim que o São Paulo empatou, aos 25, quando Thiago cabeceou da marca do pênalti e encobriu o goleiro Wendel. A virada são-paulina veio ainda no primeiro tempo. Aos 35, Jackson cruzou da direita e Eric subiu para cabecear, do bico da pequena área, e encobrir o mais uma vez goleiro Wendel, que ainda tentou evitar o segundo gol. O golpe de misericórdia veio no final do jogo. Aos 39 do segundo tempo, Sérgio Motta recebeu na intermediaria, avançou e tocou na saída do goleiro. O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Comercial.