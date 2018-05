Após tensão na ida, são-paulinos prometem união com argentinos contra o racismo

A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, anunciou que vai promover uma ação contra o racismo na noite desta quarta-feira no estádio do Morumbi juntamente com torcedores do Rosario Central. As equipes duelam por vaga na 2ª fase da Copa Sul-Americana.

O intuito, de acordo com a organização, é deixar para trás as polêmicas do jogo de ida, na Argentina, quando alguns torcedores protagonizaram provocações e ofensas nas arquibancadas do Gigante de Arroyito. Imagens do SporTV mostraram argentinos cuspindo e proferindo xingamentos racistas contra os brasileiros. São-paulinos revidaram atirando objetos.

De acordo com a Independente, torcedores do Rosario Central estão sendo recebidos na sede da organizada tricolor nesta quarta. "Estamos recebendo em nossa sede a torcida do Rosario Central. Faremos um churrasco no Morumbi. Atos de violência racial no jogo de ida serão apagados no jogo de hoje."

A organizada promete estender uma faixa contra o racismo durante o jogo no estádio do São Paulo. Será uma faixa de 15 metros com as bandeiras do Brasil e da Argentina, os escudos do São Paulo e do Rosario Central com a frase "Diga não ao racismo". "As duas torcidas juntas estenderão uma faixa. Diga não ao racismo. Levando uma mensagem para o mundo."

Mais de 18 mil ingressos foram vendidos pelo São Paulo até terça para o duelo decisivo no Morumbi. Para avançar no tempo normal, o São Paulo precisa vencer. Empate com gols ou derrota dá a classificação para os argentinos e 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.