Após ter muros pichados em sua sede, Atlético-MG demite Paulo Autuori

SÃO PAULO - Pouco mais de 12 horas depois da derrota por 1 a 0 diante do Atlético Nacional, em Medellín, na primeira partida das oitavas de final da Libertadores, o técnico Paulo Autuori acabou demitido pela diretoria do Atlético-MG. O treinador foi comunicado se sua queda na manhã desta quinta-feira pelo diretor de futebol Eduardo Maluf.

Também nesta quinta, os muros da sede do clube mineiro foram pichados por torcedores inconformados com a retranca que o time montou para a partida na Libertadores. Entre os mais cobrados pelo fracasso estavam o próprio treinador, além do meia Ronaldinho Gaúcho. Frases como "Fora, Autuori e R10" e "Queremos raça" foram escritas na sede do clube. O Atlético-MG atravessa uma fase ruim, mesmo com apenas uma derrota na Libertadores.

Na primeira fase da competição sul-americana, venceu três partidas e empatou outras três. Já no Campeonato Mineiro, a equipe ficou com o vice-campeonato ao empatar os dois jogos da final contra o Cruzeiro por 0 a 0. No total, Autuori comandou o Atlético-MG em 22 oportunidades, com 11 vitórias, oito empates e três derrotas. O aproveitamento foi de 62,1%. Mesmo assim, a torcida não estava animada com o seu trabalho, tampouco parte da diretoria.

A partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Nacional de Medellín está marcada para a próxima quarta-feira, no Estádio Independência, às 19h15. O Atlético-MG precisa vencer por mais de um gol de diferença para avançar às quartas de final.

PRESSÃO

A decisão da diretoria do clube mineiro foi motivada pela pressão da torcida. O nome de Tite, ex-Corinthians, foi sondado, mas ainda não há informação oficial do substituto. Renato Gaúcho e Levir Culpi são treinadores pretendidos pelos torcedores que se manifestam nas redes sociais.

A falta de produtividade do ataque pesou também para a demissão. Foram quatro partidas sem marcar - dois empates em 0 a 0, nas finais, a estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, e a partida desta quarta-feira. Autuori foi contratado em janeiro para substituir Cuca, que levou o time à conquista da Libertadores em 2013 com um time altamente ofensivo. A equipe ficou marcada pelo ataque rápido, formado por Ronaldinho Gaúcho, Bernard e Tardelli, com Jô como homem de referência. Apesar de manter a base da equipe - apenas o atacante Bernard foi vendido, sendo substituído por Fernandinho.

Os torcedores já pedem seus treinadores nas redes sociais: