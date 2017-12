Após ter saída cogitada, Gum promete que 2016 será seu 'melhor ano' no Fluminense As contratações de Renato Chaves e Henrique aumentaram as chances de Gum deixar o Fluminense, mas o zagueiro acabou permanecendo no clube e já fez história na disputa da Florida Cup ao atingir 302 partidas disputadas, se tornando o 27º jogador que mais vezes vestiu a camisa tricolor - ele superou o atacante Washington, do Casal 20.