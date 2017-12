Após testar dois times, Corinthians deve mudar estratégia na decisão da Florida Cup

Após adotá-la na semifinal da última quarta-feira, o técnico Fabio Carille indicou que não deve repetir a mesma estratégia de colocar duas equipes diferentes em campo na decisão da Florida Cup, sábado, nos Estados Unidos. Independentemente do adversário (São Paulo e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira na outra semifinal do torneio amistoso), ele acha que vai buscar uma equipe titular mais sólida e fazer modificações pontuais. Ainda mais se o rival for o time paulista, pois é um clássico nacional.

"A pré-temporada é um período que temos de avaliar algumas situações e agora já vamos começar a pensar no jogo de sábado. Pode ser que uma equipe fique um pouquinho mais em campo, vamos ver. Nesse momento não penso em adversário, penso na forma de jogar, não estou preocupado com quem vai passar à final", explicou.

Apesar do discurso, o treinador sabe que enfrentar o São Paulo teria um peso diferente, até pela rivalidade entre os clubes. Mas ele prefere dizer que o importante é a sequência da temporada, não o resultado imediato. "Estou usando esse torneio como preparação. Quero chegar em São Paulo com as coisas bem definidas. Quero que todos tenham entendimento de jogo", disse.

O treinador comemorou o bom resultado diante do Vasco, ainda mais pela inesperada goleada por 4 a 1, segundo ele mesmo assumiu, e acha que em breve as críticas de que o Corinthians não tem uma equipe competitiva para a temporada vão diminuir. "Tenho certeza de que aos poucos essa opinião de torcedores e imprensa vai mudar", afirmou Carille, otimista.