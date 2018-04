Após testes no Estadual, Atlético-PR usa força máxima Depois de disputar o Campeonato Paranaense com uma equipe chamada de Sub-23, contando com jogadores das categorias da base, o Atlético-PR terá força máxima agora no Brasileirão. Assim como já acontece na disputa da Copa do Brasil, o técnico Ricardo Drubsky escalou os principais titulares para enfrentar o Fluminense neste domingo, a partir das 18h30, no Estádio Claudio Moacyr, em Macaé (RJ).