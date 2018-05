Após testes, Rennes decide mandar Júnior Tavares de volta para o São Paulo

O Rennes, da França, decidiu não comprar o lateral-esquerdo Júnior Tavares, que passou duas semanas no clube para um período de testes antes de eventualmente assinar um contrato. O Estado apurou que os franceses não estariam dispostos a pagar os 2,5 milhões de euros pedidos pelo São Paulo (R$ 10,8 milhões).

Tavares será reintegrado ao elenco tricolor nos próximos dias e o Rennes não descarta manter as negociações para ter o atleta futuramente. “O período foi muito curto para validar com certeza o comprometimento do jogador que vai viajar para São Paulo a partir de hoje e vai retornar ao São Paulo", informam os franceses.

De volta ao São Paulo, Júnior Tavares já desperta o interesse de Diego Aguirre, que vê a possibilidade de usar o potencial ofensivo do atleta pela esquerda em seu esquema com três zagueiros. Ainda com Dorival Junior, o atleta chegou a atuar no ataque.

Agora, o atleta terá de superar a concorrência de Reinaldo, atual titular, e Edimar, primeira opção no banco para a lateral-esquerda tricolor. O volante Liziero, improvisado, também vem sendo visto como opção viável para a opção.