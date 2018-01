Após título, vendas de camisas de Dudu sobem 640% no Palmeiras

O atacante Dudu caminha a passos largos para entrar na lista de grandes jogadores e ídolos do atual elenco do Palmeiras. Os dois gols na decisão da Copa do Brasil diante do Santos fizeram com que a idolatria pelo jogador aumentasse ainda mais. Tanto que na loja oficial do clube, as vendas de camisa com o nome dele dispararam após a conquista da taça, na quarta-feira da semana passada.

Segundo dados divulgados pela Mundo Palmeiras, loja virtual oficial do clube, as vendas de camisas personalizadas com o nome de Dudu subiram 640% em comparação aos dados da semana anterior da decisão. Além disso, o acesso ao site aumentou em 659%.

A idolatria da torcida palmeirense por Dudu começou assim que ele foi contratado. O jogador esteve muito próximo de acerto com o Corinthians e São Paulo e o Palmeiras, de forma surpreendente, acabou levando a disputa, algo que até hoje é comemorado pelos palmeirenses como se fosse um “chapéu” no adversário.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentro de campo, Dudu também deu conta do recado. Ele acabou como artilheiro da equipe com 17 gols, e embora tenha seu nome especulado em alguns clubes do exterior, não existe interesse dele, tampouco da diretoria do Palmeiras, em negociar o jogador.

Ainda de acordo com dados da loja oficial, o artigo mais vendido após o título da Copa do Brasil é a camisa oficial do clube, que custa R$ 249,00 e que já vem com o patch de campeão da Copa do Brasil 2015.