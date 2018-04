Após título baiano, Vitória estreia confiante em casa

Animado com a ótima campanha e o título do Campeonato Baiano - no qual aplicou duas goleadas históricas no rival Bahia, entre elas uma por 7 a 3 na primeira partida da decisão -, o técnico Caio Júnior disse esperar "um bom resultado" no Brasileirão.

"Não deu tempo de comemorar o título de uma competição, nem de lamentar a eliminação da outra", comentou o treinador do Vitória. "Agora, estamos totalmente focados no Campeonato Brasileiro, para que os resultados venham."

O time que enfrenta o Inter neste sábado deve ser o mesmo do empate da última quarta-feira contra o Salgueiro - considerado uma "fatalidade" pelo treinador. Entre os considerados titulares, as ausências são o goleiro Deola, que vai passar por uma cirurgia no joelho, e o volante Michel, que tem uma contusão na coxa direita.