Após título, Barcelona é recebido com festa no Kuwait

Um dia depois de conquistar o título do Mundial de Clubes da Fifa com a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, o time do Barcelona desembarcou neste domingo no Kuwait, onde irá disputar um amistoso contra a equipe local do Kazma Sporting Club nesta segunda-feira.

Cerca de 5 mil pessoas, segundo informação do site oficial do Barcelona, recepcionaram os campeões mundiais com festa no aeroporto. Exibindo o troféu conquistado no sábado, os jogadores ouviram o nome do clube ser gritado pelos torcedores. O argentino Messi, que fez o gol que garantiu o título ao time espanhol, foi o nome mais lembrado pelo público local.

Messi, porém, não estará presente no amistoso que renderá 2 milhões de euros de cachê ao Barcelona, pois ele viajou para Zurique, na Suíça, para participar da premiação da Fifa que elegerá o melhor jogador do mundo de 2009, nesta segunda-feira. O jogador argentino é o grande favorito a conquistar a honraria máxima cedida pela entidade.

Além de Messi, Xavi e Iniesta, este último lesionado, são outros dois jogadores que ficarão de fora do amistoso do Barcelona porque são finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo e também estarão em Zurique. O brasileiro Daniel Alves, candidato à equipe ideal eleita pela Fifa, é outro que viajará à Suíça e também estará fora do amistoso no Kuwait.

Antes de viajar para o Kuwait, os jogadores do Barcelona festejaram a conquista do título mundial em uma festa na praia do hotel em que o time se hospedou. O evento começou tarde da noite, já que a partida entre o time espanhol e o Estudiantes acabou apenas na prorrogação e atrasou a programação de festejos inicialmente prevista.