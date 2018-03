Após título, Cruzeiro volta a pensar no Boca Juniors

O Cruzeiro mal teve tempo para comemorar seu 35.º título do Campeonato Mineiro. Logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no domingo, a equipe já falava no Boca Juniors, adversário de quarta-feira pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores. "Estou feliz demais com esse título e espero que seja só o primeiro do ano. Vamos comemorar e voltar a trabalhar com seriedade total, já que temos uma outra decisão, contra o Boca Juniors", disse o lateral-direito Jonathan. Na partida de volta contra os argentinos, o Cruzeiro precisa vencer - o no primeiro jogo, deu Boca por 2 a 1. "Nosso título foi merecido pelo que a equipe fez durante todo o campeonato. Agora é comemorar e curtir, mas só um pouco, porque quarta-feira tem o Boca", acrescentou o zagueiro Thiago Heleno. O Cruzeiro volta a treinar nesta segunda-feira, às 16 horas. O atletas que participaram da vitória sobre o Atlético farão atividades regenerativas. Os demais participarão de treino tático comandado pelo técnico Adilson Batista.