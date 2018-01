Após título da Inter, clássico de Roma é atração no Italiano Com a Inter de Milão já definida como vencedora do Campeonato Italiano desta temporada, o clássico da capital do país, entre Roma e Lazio, é a principal atração da 34.ª rodada. A cinco etapas para o fim do campeonato, a emoção está concentrada na disputa para saber quem acompanhará Inter e Roma na Liga dos Campeões da próxima temporada - Lazio, Milan, Empoli e Palermo brigam por mais duas vagas. Roma, segunda na tabela, e Lazio, terceiro colocado, farão um clássico repleto de emoções, que mobilizará mais de 500 homens para garantir a segurança no Estádio Olímpico. No momento, a diferença entre as duas equipes é de 11 pontos. Com isso, uma vitória da Roma lhe daria matematicamente a segunda posição, pois também superaria o Milan nos critérios de desempate. Por sua vez, um resultado da Lazio poderia permitir que a equipe sonhasse com a chance de roubar de seu maior rival o acesso direto à Liga dos Campeões. A grande dúvida da Roma é o atacante Francesco Totti, capitão do time, com uma lesão muscular. Já o Milan, que pensa no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões (perdeu o primeiro para o Manchester United, por 3 a 2, na Inglaterra), pegará no sábado o Torino, time perto da zona de rebaixamento e que precisa pontuar para não se complicar. Fechando a rodada, a campeã Inter faz a festa do título no Giuseppe Meazza enfrentando o Empoli, quinto colocado e a seis pontos do Milan. A situação parece favorável para o adversário, que pode garantir um bom resultado e manter as chances de disputar a Copa da Uefa. Outra equipe que ainda sonha com a segunda competição do futebol europeu é a Fiorentina, que no sábado recebe o Chievo Verona. Contra a degola Na luta contra o rebaixamento, as partidas Parma x Cagliari e Ascoli x Reggina são importantíssimas, pois todos vivem péssima situação na tabela. Se o Ascoli não vencer, estará matematicamente rebaixado - mesma situação do Messina se não superar a Atalanta. Completam a rodada os jogos Livorno x Palermo - com o visitante querendo garantir sua vaga na Copa da Uefa -, Siena x Sampdoria e Udinese x Catania, todos no domingo.