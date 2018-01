Após título, D'Alessandro confirma saída do River e retorno ao Internacional

Menos de 24 horas depois de conquistar o título da Copa Argentina com o River Plate, o meia D'Alessandro anunciou na tarde desta sexta-feira o término desta segunda passagem pelo clube. Com o contrato de empréstimo terminando neste fim de ano, o jogador confirmou que retornará ao Internacional, onde se reapresentará em janeiro.

"Estou voltando para o Brasil, esta é a realidade. Meu empréstimo acaba em dezembro. Há um termo contratual com o Inter que eu tenho que cumprir. Tenho que voltar. A realidade é essa e já havia comunicado a comissão técnica e os dirigentes", explicou o meia de 35 anos em coletiva nesta sexta.

Ídolo do Internacional, D'Alessandro tem contrato com o clube e atuou emprestado ao River Plate em 2016, após pedido pessoal à direção colorada. Neste retorno, encontrará o time em situação delicada, depois do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

D'Alessandro, aliás, disse não saber qual será seu futuro no Inter. Na volta a Porto Alegre, o argentino se reunirá com o novo presidente do clube, Marcelo Medeiros, para definir sua situação. Até pelo momento de reforma após a queda, o jogador admitiu a possibilidade de não atuar pelo time gaúcho em 2017.

"Estou voltando ao clube onde joguei oito anos e vamos ver o que acontece. Mas a situação é complicada no Inter, difícil, nova. Preciso saber qual o projeto que o Inter tem. Se eu não tivesse contrato com o Inter, seria diferente. Se fosse por questões econômicas, continuaria jogando fora", admitiu.

O meia já teria recebido sondagens de outros clubes da América do Sul, mas não quer definir o futuro antes de se reunir com a nova diretoria do Internacional. "Em uma situação em que o clube cai, muda muita coisa. Não estive lá para saber o que aconteceu. Preciso me reunir com as pessoas lá, conversar com o presidente novo. Se tudo der certo, tratar de fazer o melhor para devolver o Inter ao lugar que merece."

Formado nas divisões de base do River, D'Alessandro retornou ao clube após 13 anos e viveu o auge desta volta na última quinta. Em jogo emocionante, o time derrotou o Rosario Central por 4 a 3, em Córdoba, conquistou a Copa Argentina e se garantiu na Libertadores de 2017.

"A missão cumprida foi ter voltado depois de 13 anos. A Copa Argentina eu tenho como um plus em minha carreira. Cada vez é mais difícil ser campeão, o futebol está cada vez mais parelho. É um sonho realizado, a minha passagem terminou da melhor maneira", celebrou.