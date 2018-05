Após título, Flamengo elege seu novo presidente O dia na Gávea será movimentado. E não apenas pela conquista do título do Campeonato Brasileiro, com a vitória de domingo sobre o Grêmio, no Maracanã. Nesta segunda-feira, os sócios do clube vão escolher o novo presidente do Flamengo para o triênio 2010/2011/2012. Ao todo, são seis candidatos, um recorde de postulantes para administrar uma agremiação com dívida em torno de R$ 350 milhões.