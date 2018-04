Após título, Guardiola pede para Barça evitar euforia

O Barça derrotou o Athletic por 3 a 0 e somou esse título à Liga dos Campeões, Copa do Rei e Liga Espanhola.

"É o primeiro título da temporada e para mim o passado ficou para trás", disse Guardiola em uma coletiva de imprensa.

"Ganhar este título me deixa muito animado, porque no final do ano posso dizer que pelo menos um eu ganhei."

"Se a Liga existe há muitos anos e nós fomos os primeiros a conseguir (a tríplice coroa), o mais normal é que não volte a acontecer", acrescentou.

A maior diferença entre a equipe da temporada passada e a do domingo foi a presença de Zlatan Ibrahimovic no lugar de Samuel Eto'o no centro do ataque.

O atacante sueco veio como parte de um acordo de troca com a Inter de Milão avaliado em 66 milhões de euros, com a ida de Eto'o à equipe italiana. A estreia oficial de Ibrahimovic foi acompanhada com entusiasmo pelos torcedores do Barça.

Apesar de Lionel Messi chamar a atenção com dois gols --Bojan Krkic marcou o outro-- Ibrahimovic esteve a ponto de marcar em duas ocasiões, e pareceu estar bem integrado com seus companheiros de equipe, antes de ser substituído no segundo tempo.

Guardiola se mostrou satisfeito com a contribuição de seu novo atacante. "Ele foi perfeito", afirmou.

(Por Mark Elkington)