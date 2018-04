Após título inédito, Wigan é rebaixado na Inglaterra

Na decisão da Copa da Inglaterra no último sábado, mesmo diante do poderoso rival no Estádio de Wembley, o Wigan ganhou por 1 a 0, com um gol de Watson já aos 46 minutos do segundo tempo, e conquistou seu primeiro título relevante em 81 anos de existência. Pena que a torcida do pequeno clube inglês não teve muito tempo para comemorar, pois o esperado rebaixamento foi confirmado nesta terça-feira.

Ao perder na 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, o Wigan permanece em 18º lugar, entre os três rebaixados desta temporada - Reading e Queens Park Rangers já tinham caído anteriormente. E, como tem apenas 35 pontos, não pode mais alcançar o 17º colocado Sunderland, que tem 39. O Arsenal, por sua vez, chegou aos 70 pontos e assumiu a quarta posição, que dá vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões.

No Emirates Stadium, os donos da casa saíram na frente logo aos 11 minutos, com Podolski. O Wigan empatou ainda na primeira etapa, com Maloney nos acréscimos. No segundo tempo, porém, o time londrino chegou à goleada com um gol de Theo Walcott, aos 18, mais um de Podolski, aos 23, e outro de Ramsey, aos 26. Agora, o Arsenal vai para a última rodada brigando com o Tottenham, que tem 69 pontos, pelo quarto lugar.

Também nesta terça-feira, no complemento da 37ª rodada, o Manchester City garantiu matematicamente o vice-campeonato inglês. Mesmo com técnico interino - Roberto Mancini foi demitido na noite anterior -, o time visitou o já rebaixado Reading e venceu por 2 a 0, com gols do argentino Aguero e do bósnio Dzeko. Assim, chegou aos 78 pontos, atrás apenas do campeão antecipado Manchester United, e não pode mais ser ultrapassado.