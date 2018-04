Após título, Jorginho discute permanência na Lusa

Jorginho deixou claro que não recebeu proposta de nenhum outro clube e que a chance de permanecer é de 50%. Ao falar sobre o seu futuro, o treinador disse que a diretoria precisa sentar e ver o que é melhor para o clube. "Gosto muito daqui, mas a gente tem que ser profissional e a Portuguesa precisa aprender a ser profissional. Quem vai continuar aqui são os dirigentes e não nós. Ajudei, estou ajudando, como os jogadores, mas os dirigentes precisam tomar conta da Portuguesa", discursou.

Por conta do título antecipado, o elenco da Portuguesa deve receber até o final da Série B uma boa premiação. O presidente Manuel da Lupa mostrou-se bastante satisfeito com o trabalho realizado pelo clube na competição. "Parabéns ao técnico Jorginho e sua comissão técnica, aos jogadores, funcionários, vice-presidentes do clube, diretoria e torcedores por esta merecida conquista. Que seja a primeira de muitas que ainda estarão por vir nos campeonatos que a Portuguesa estiver participando", comemorou.

Com 72 pontos, a Portuguesa conquistou o título com três rodadas de antecedência. Agora vai cumprir tabela nas últimas três partidas - contra o rebaixado Vila Nova, neste sábado, em Goiás; depois em casa diante do também rebaixado Duque de Caxias e, por fim, contra o Icasa, que no momento luta contra o rebaixamento, no interior do Ceará.