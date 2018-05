Após título, Sport mantém dúvidas contra Chapecoense Antes de enfrentar a Chapecoense neste domingo, às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport vai promover uma festa para a torcida comemorar os dois títulos recém-conquistados nesta temporada: o da Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano.