Após título, Van Persie admite possibilidade de aposentadoria

Robin van Persie relembrou seus melhores momentos e foi decisivo no domingo para a conquista do Feyenoord na Copa da Holanda. Ele marcou o segundo gol do triunfo por 3 a 0 sobre o AZ Alkmaar, que deu ao clube o troféu da competição. E mesmo com a boa atuação, o atacante de 34 anos admitiu a possibilidade de se aposentar já ao fim desta temporada.

"No meu coração, eu preferiria continuar por cinco, seis anos. Mas dado o momento que vivo, preciso ser realista. Há uma outra parte que é um verdadeiro sofrimento para mim. Eu faço tudo pelo futebol, mas às vezes não é o suficiente", declarou à imprensa holandesa.

Após uma carreira de sucesso na Inglaterra, no Arsenal e no Manchester United, e uma passagem sem o mesmo brilho pelo Fenerbahçe, Van Persie retornou ao clube que o revelou para encerrar a carreira. Apesar das boas atuações, o veterano atacante admitiu que as questões físicas podem ser determinantes nesta decisão.

"Eu nunca estou livre de dores. Isso tem a ver com a minha idade. Eu também contraí um monte de pequenos problemas ao longo dos anos. Eu certamente não quero usar isso como desculpa, mas é a realidade. Às vezes, a recuperação demora um pouco mais do que você gostaria", explicou.