Após título, vice do Cruzeiro provoca atleticanos: 'Venceram no dia da mentira'

O vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, aproveitou a conquista do Campeonato Mineiro sobre o Atlético-MG para provocar o principal rival. Em entrevista publicada nesta segunda-feira no site oficial do clube, ele disse que não tinha dúvidas sobre a conquista de sua equipe.

"A gente tinha a certeza de que iríamos levantar a taça, pois o jogo da semana passada aconteceu justamente em 1º de abril, que é o dia da mentira. Essa vitória dá um gás diferente na continuação da temporada", disse.

O Atlético venceu o jogo de ida, em 1º de abril, por 3 a 1. O Cruzeiro conseguiu reverter a vantagem ao derrotar o rival por 2 a 0, domingo, no estádio do Mineirão. Como tinha feito melhor campanha na fase inicial, o Cruzeiro tinha a vantagem de jogar por dois resultados com a mesma diferença de gols.

"Formamos um belo grupo, conseguimos fazer um campeonato onde terminamos a fase classificatória bem à frente dos demais. No primeiro jogo contra eles perdemos a vantagem que tínhamos e agora entramos com outra atitude, o que se faz necessário para ganhar uma decisão. É importante você ganhar um campeonato estadual para ter mais confiança no início do Campeonato Brasileiro e na continuação da Libertadores", prosseguiu o dirigente.

O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, foi mais comedido e disse apenas que o título do Campeonato Mineiro é só o primeiro de sua gestão de uma série que ainda virão. "Estaremos em vários campeonatos ainda em 2018 e o cruzeirense pode ter a certeza de que continuaremos forte. Com a torcida maravilhosa igual nós temos e com o time excepcional que desenvolvemos, não tem jeito de perdermos mais", celebrou.